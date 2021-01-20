Haber alınamayan adam bağ evinde bulundu

Zonguldak’ta babasına yemek götürmek için yola çıkan ve bir daha kendisine haber alınamayan 34 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bağ evinde bulundu.

Alaplı İlçesi Fındıklı Köyünde dün akşam 22.20 sıralarında Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda Z.K. isimli kadın; 34 yaşındaki kocası U.K.'nin köyünden yaklaşık 14 Km mesafede bulunan fındık bahçesindeki bağ evinde kalan babası O.K.'nin (53) yemek götürmek için gittiği ve geri dönmediğini, kendisinden haber alamadığını, bölgede 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı olması sebebiyle hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine İlçe Özel idare ekiplerinin desteğiyle, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp şahıs arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Bölgede görevlendirilen ekiplerin müşterek çalışması sonucunda, şahısların bulunduğu mevki'iye saat 06.00 sıralarında ulaşıldı. Baba O.K. ve oğlu U.K. ekiplerce bağ evinde bulundu. U.K. isimli şahıs Fındıklı köyüne getirilerek, ailesine teslim edildi

Ayrıca 15 Ocak 2021 ile 20 Ocak 2021 tarihleri arasında, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgesinde olumsuz hava şartlarından dolayı yardım talebinde bulunan 225 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

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