Sobaya benzin döktü, ağır yaralandı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Karayel sobayı tutuşturmak amacıyla içine benzin döktü. Soba bir anda parladı. Çıkan yangında Nuray Karayel, ağır yaralandı. Nuray Karayel, güçlükle evden çıkmayı başarırken içeride mahsur kalan oğlu Kerem Karayel, balkona çıktı. Kerem Karayel, zaman zaman yükselen alevlerden komşularının balkona attığı ıslak battaniye ile korunmaya çalıştı. Haber verilmesiyle kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, Kerem Karayel'i mahsur kaldığı balkondan kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Nuray Karayel ve oğlu Kerem Karayel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastanelere kaldırıldı. Yangına müdahale ederken hafif yaralanan komşuları Ersan Ş. de hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunda yanıklar oluşan Nuray Karayel´in yanık ünitesi olan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Oğlu Kerem Karayel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-20 21:36:52



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