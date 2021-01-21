Köy muhtarı traktörle yolları açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar Köyü’nde muhtar ve köylüler kendi imkanları ile yolları açıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması sürüyor. Kaymaklar Köyünde de kapanan yolları açmak için muhtar kolları sıvarken, traktöre ilave edilen aparat ile 3 mahallenin yaklaşık 10 km yolunu açtı ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Traktörü kullanan muhtar mahalle mahalle kar küredi. Kendi imkanları ile yolları açtıklarını ifade eden Kaymaklar Köyü Muhtarı Recep Can, “Köy hizmetlerinden sıramızın gelmesi çok uzun sürer. Kepçenin az olduğundan köylerimize anında ulaşım olması için kepçe verilemedi. Bizde traktörümüzün arkasına bağladığımız aparat köyümüzün yollarını açmak için çalışıyoruz. Akşam da tuzlama yapacağız” ifadelerini kullandı.

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