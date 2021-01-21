Sobadan çıkan yangında ağır yaralanan kadın Ankara'ya sevk edildi



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sobanın parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Nurhan Karayel (48), vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ereğli´de, dün akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında Nurhan Karayel´in yaktığı sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, Nurhan Karayel ağır yaralandı, oğlu Kerem Karayel (16) ise kendini balkona atarak son anda kurtuldu. Nurhan Karayel, ilk müdahalesinin ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Nurhan Karayel'in eşi, oğlu ve kızıyla birlikte yaşadığı ev ise kullanılamaz hale geldi.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ALEV TOPUNA DÖNMÜŞTÜ'

Nurhan Karayel'in ağabeyi Ersan Şentürk ve ablası Nuray Aydemir, yangının yaşandığı evde açıklamalarda bulundu. Ersan Şentürk, kardeşinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Yangının ardından eve geldiğinde kardeşini alevler içinde bulduğunu belirten Ersan Şentürk, "Kocası şu anda Ankara´da yanında. Aile olarak perişan olduk. Kelimelerle anlatılacak bir tarafı yok. Bu sıkıntının altından kalkmak için mücadele veriyoruz. Herkesin bu konuda desteğini bekliyoruz. Kardeşimin 3'üncü derece yanıkları var. Yanmayan yeri kalmamış. Gözümün önünde alev topuna dönmüştü. Bornozla sarıp söndürmeye çalıştım" dedi.

Nurhan Karayel´in ablası Nuray Aydemir de evde hiçbir eşyanın kalmadığını ve evi eski haline döndürmek için destek beklediklerini ifade etti.

YANGINDA YARALANAN KEREM O ANLARI ANLATTI

Yangında hafif yaralanan Kerem Karayel ise annesinin çığlıklarıyla odadan çıkmak istediğini ancak alevler nedeniyle kendini balkona attığını söyledi. Yangını anlatan Karayel, şöyle dedi:

"Annem sobayı yakmaya çalışıyordu. Ben odamdaydım. Bir anda annemin çığlıklarını duydum. Her yer bir anda alev almaya başladı. Ben annemi dışarıya atmak isterken benim de kolum yandı. Sonra odaya geri dönmek zorunda kaldım. Daha sonrada balkona çıktım. Beni itfaiye ekipleri kurtardı. Oradan da hastaneye gittim. Yangından dolayı tüm kitaplarım ve eşyalarım yandı. Hepsi kül oldu. Şu anda da sınavlarım var. Benim sınavım için gerekli kitaplarımın ve eşyalarımın alınması için destek bekliyorum."

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Yangının sobaya atılan benzin veya benzeri maddeden dolayı çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-21 18:43:49



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