İl Salgın merkezinden denetim

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 1422 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası ve faaliyet durdurma cezası verildi.

Zonguldak İl Salgın merkezi tarafından 14 22 Ocak tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde denetim yapıldı. İl genelinde 4 bin 791 resen denetim yapılırken 45 ihbar ve 2 bin 808 izolasyon denetimi yapıldı. Denetimlerde 11 işyerine 1’inci ihlalden uyarı cezası, 15 iş yerine 2’inci ihbardan idari para cezası, 1 iş yerine 3’üncü ihlalden 1 günü işyeri faaliyet durdurma ve 8 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

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