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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta maden işçisi, iş kazasında yaralandı

İHA

Zonguldak’ta maden işçisi, iş kazasında yaralandı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçisi başına taş düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay TTK Üzülmez Müessesesi 08.0016.00 vardiyasında meydana geldi. Yer altında kömür çıkartmak için çalışan maden işçisi Yalçın Üstüntaş, başına taş düşmesi sonucu yaralandı.
İlk müdahalesi ocak içerisindeki sağlık personeli tarafından yapılan Üstüntaş, kuyu başına çıkartılarak ambulansa alındı. Üstüntaş, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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