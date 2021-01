Başkan Posbıyık Erdemir’i eleştirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yoğun kar yağışı sonrası iş makinelerini, kamyonlarını Ereğli için tahsis eden iş insanlarına teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kenti 4 gün boyunca etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası değerlendirmede bulundu. Süreçte yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu belirten Başkan Posbıyık, iş makinelerini ve kamyonlarını Ereğli için tahsis eden iş insanlarına teşekkür ederek, “Aynı duyarlılığı onlarca iş makinesi olan Erdemir’den de beklerdim” dedi.

Başkan Posbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ereğlimiz bu hafta çok yoğun kar yağışına maruz kaldı. Bölgede en yoğun kar yağışı alan yer olduk. Özellikle uzak mahallelerde, köylerde yaşayan kardeşlerimizin zor zamanlar geçirdiğini biliyorum. Yolları kapandı, elektrikleri kesildi, buna bağlı olarak ısınma ve suya ulaşma sorunları yaşadılar. Bunları biliyorum. İlk andan itibaren kriz masası oluşturarak bütün ekiplerimizle seferber olarak var gücümüzle her mahalleye ulaşmaya gayret ettik. Yetişemediğimiz yerler oldu. Ama öncelikleri belirlememiz gerekiyordu. Hastane yolunu, ana arterleri ilk aşamada açık tutmak için çalıştık. Elektrikle ilgili bizim dışımızda gelişen sorunlar da yaşanan sıkıntıları katladı. Elektrikle ilgili sorumluluk belediyenin değil, EnerjiSa’nın. Ama sorumluluk bizim değil deyip geri çekilmedik. Ekiplerimiz EnerjiSa’ya da büyük bir güçle destek vererek arızaların onarılması, ağaçların kaldırılması, araç gereç takviyesi gibi konularda yanlarında oldu.”

Posbıyık’tan işçilere teşekkür

Alınan önlemlere değinen Başkan Posbıyık, “Hastaları taşıdık, alışveriş yapamayanlara destek olmaya çalıştık. Sokak hayvanlarını besledik. Pazarın kurulabilmesi için önlem aldık. Ana yolları tekrar tekrar açtık, karları küredik. Sarkıtları temizledik. Terminalde mahsur kalanlara yemek gönderdik. Bu süre içinde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan işçi kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“Erdemir kabuğuna çekilmiş”

Kapanan yolları açmak için araçlarını belediyeye tahsis eden iş insanlarına teşekkür eden Başkan Posbıyık, bu süreçte Erdemir’in de katkı vermesini beklediklerini ifade ederek eleştiride bulunarak,:

“İş makinelerini ve kamyonlarını bize tahsis eden iş insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Ama aynı duyarlılığı onlarca iş makinesi bulunan Erdemir’den de beklerdik. Şehir adeta bir afet yaşarken bu şehrin kalbi olduğunu düşündüğümüz Erdemir, kabuğuna çekilmiş halde bekledi. Bazı basın organlarında, ben onlara havuz medyası diyorum Erdemir yolunun açılmadığı yazılmış. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İş makinelerimiz Erdemir’e giden yolu defalarca açarak kapanmaması için çaba gösterdi. Ereğli için kolunu kıpırdatmayan Erdemir, hiç olmazsa fabrikaya giden yolun kardan temizlenmesi için destek olmayı düşünseydi. Sadece fabrikaya giden yolu değil, Erdemir lojmanlarının yollarını da belediye ekipleri temizledi. Biz Erdemir’de çalışan kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Böyle sıra dışı zamanlarda, küçük hesapları bırakarak herkesin elbirliğiyle, gönül birliğiyle çaba göstermesini, ortak davranmasını bekliyoruz. İş insanından, büyük kuruluşlara, esnafa, mahalleliye, tek tek her bireye kadar. Açık aramayan, art niyetli olmayan yapıcı eleştirileri de dikkate alıyor ve gerekli adımları atıyoruz. Sıkıntılarınızın farkındayım ve çözüm üretmek için bütün ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz.”

