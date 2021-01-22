Başına taş düşen maden işçisi yaralandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, maden ocağında başına taş düşen işçi Yalçın Üstündaş yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretim sırasında başına taş düşen maden işçisi Yalçın Üstündaş, yaralandı. Maden ocağından mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Üstündaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üstündaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-22 16:27:01



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