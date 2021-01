Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda “torbacı” olarak bilinen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Zonguldak il merkezinde ve Kozlu’da uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 1 haftadır sürdürülen operasyon neticesinde; uyuşturucu madde satıcısından uyuşturucu madde satın alarak kullanan 7 kişi tespit edilerek yakalandı. Operasyonla ilgili birinci aşamada H.A. isimli şahıs yakalandı, ikinci aşamada S.A., Ö.B., L.A., B.Y. M.Y., ve A.B. isimli şahıslar yakalandı. B.Y. isimli şahsın iki ayrı suçtan hakkında "yakalama emri" bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu Madde Ticareti şüphelisi S.K. ve K.S. isimli şahıslara adli kontrol şartı hükümleri uygulanırken Zonguldak merkezde uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” olarak bilinen S.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Operasyon kapsamında 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve yaklaşık 3.500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

