Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde kar kütleleri taşınarak, yollar açılıyor.

Ormanlı Belediyesi ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışı ile biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler gece gündüz çalışarak ana arterleri açarken, çarşı merkezinde biriken kar kütlelerini de temizleme noktasında seferber oldu. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol belediye personeline de teşekkür ederek; “Yoğun kar yağışı başladığı günden bu zamana gecemizi gündüzüme katarak, zor şartlar altında çalıştık. Çok şükür ki, alnımızın akı ile bir vatandaşımızı bile mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte Ormanlı esnafımızdan destek de aldık, bizlere destek olan tüm esnafımıza teşekkür ederim.” dedi.

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