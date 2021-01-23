Sokakta yaşayan evsiz; Vali Tutulmaz'ın talimatıyla koruma altına alındı

Zonguldak'ta evi olmadığı için sokakta kalan Şenol Cüce isimli vatandaşın imdadına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yetişti. Yetkililerden yardım isteyen evsiz adam, Vali Tutulmaz'ın talimatı ile koruma altına alındı.
Kent merkezinde 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenilen Şenol Cüce isimli vatandaş, kalacak yeri ve geliri olmadığı için yetkililerden yardım istedi. Talihsiz adamın sesini Vali Mustafa Tutulmaz duydu. Ekipler; verilen talimatın ardından Şenol Cüce'yi gece yarısı sokakta buldu. Polis aracına alınan Şenol Cüce, devlet koruması altına alındı. Cüce'nin huzur evine yerleştirilebileceği öğrenildi. Evsiz adamın yıllardır cami avlusunda yaşadığı ve ağır kış şartları sebebiyle zor günler geçirdiği bunun üzerine yetkililerden yardım istediği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.