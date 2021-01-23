Danıştay Başkanı Yiğit'in annesi toprağa verildi

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)DANIŞTAY Başkanı Zeki Yiğit'in yaşamını yitiren annesi Nazikar Yiğit (84), Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi Nazikar Yiğit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Nazikar Yiğit için Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Başkanı Zühtü Arslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Başsavcısı Hakan Yağız, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Murat Kıratlı, Yargıtay üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, cenazede taziyeleri kabul etti. Nazikar Yiğit´in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-01-23 17:22:11



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