Zonguldak ormanlarında kış güzelliği

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Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından karla kaplı ormanlar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Zonguldak ormanları kış mevsiminde fotoğrafçılara ve doğa severlere adeta görsel şölen sunuyor. Karla kaplanan ağaçlar eşsiz güzellikler yaşatıyor. Batı Karadeniz'in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, kış mevsiminde ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor.

ZonguldakAnkara karayolu kış mevsiminin gelmesiyle adeta beyaz gelinliğini giydi. Ormanlarla kaplı yol, sürücülere unutulmaz anlar yaşatıyor. Drone ile havadan görüntülen bembeyaz ormanlar, güneşle renkli görüntülere de sahne oldu.

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