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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor, İnegöl maçında galibiyet hedefliyor

İHA

Zonguldak Kömürspor, İnegöl maçında galibiyet hedefliyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, 27 Ocak Çarşamba günü oynayacağı İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
2. Lig'in devre arasında Çaycuma ilçesinde kampa giren Zonguldak Kömürspor, 10 günlük kampın ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı. İkinci devrenin ilk haftasında İnegölspor'u ağırlayacak olan Zonguldak ekibi, Fener Sentetik Sahası'nda antrenmanlarını sürdürüyor.
Taktik, kondisyon, çift kale maç ve ısınma hareketleri yapan Kömürspor'da ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Teknik Direktör Barış Şeref, İHA'ya yaptığı açıklamada, yeni transferleri değerlendirdi. Şeref, kaliteli oyuncular almayı hedeflediklerini ve bunu da yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

"Kampımız gerçekten çok iyi geçti. Yaklaşık 910 gün kampımız devam etti. Kar yağdı ama bizi etkilemedi. 10 günün sonucunda tekrar evimize döndük. Buradaki çalışmalarımıza yaklaşık dört günden beri devam ediyoruz. Çarşamba günü çok önemli, ikinci yarının ilk maçı var. İnegöl maçı. Her maç olduğu gibi bu maç önemli. Nasıl başlarsak öyle gider derler ya inşallah iyi başlayacağız. Arkadaşlarımızın performansları çok iyi. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Onlarla beraber iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Antrenman, performans, teknik, taktik hepsi süper. Bir de bunları maça uygulamak lazım. İnşallah arkadaşlarımız dediklerimizi aynen uygular. Mücadelede zaten problem yok. Uygulayınca İnegöl maçını kayıpsız geçeceğiz. Giden oyuncular evet gitti. Onları zaten transfer yapmasaydık bile içeriden bu maçı çözerdik. Transfer oldu biz başkanımla konuştuğumda biz transferi transfer yapmak için yapmayacağız dedik. Direk bize etki edecek kaliteli oyuncuları alacağız dedik. Başkanımız da öyle yaptı. Kaliteli çocuklar gerçekten. Performanslarına da bakacağız. Zaten performansları da iyi. Bir kaçı kamptan geldi. Onlarla beraber iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."

Yeni transfer Rıdvan ilk idmanda
Zonguldak Kömürspor, 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mamak FK’dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rıdvan Bingöl’ü renklerine bağladı. Kırmızılacivertli takımın Fener Sentetik Saha’da yaptığı idmanda yer alan Rıdvan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yarım sezonluk sözleşme imzaladığını ancak en az 23 sezon daha takımda kalmak istediğini söyledi. Taraftarın da kendisini hoş karşıladığını belirten Rıdvan Bingöl, "Kamp dönemini bireysel çalışmaları ile geçirdiğini ifade eden Bingöl, “Hazır gibiyim. Taraftarlarımız da beni hoş karşıladılar. Bu takımda kalıp, oynamak istiyorum. Zonguldak Kömürspor ile ilgili hedefim ise, bu sene zor olur ama seneye kaldığımız takdirde her şeyin daha iyi olması ve üst sıralarda tamamlamak. Yarım sezonluk sözleşme imzaladık ama 12 sezon daha burada kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Stoper Muhammet antrenmanı izledi
Kömürspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden lider Eyüpspor’un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Yeşil'i de kadrosuna kattı. Kamptan gelen Muhammet Yeşil, Zonguldak Kömürspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir ile antrenmanı izledi.
Öte yandan Zonguldak Kömürspor, 17 puanla ilk yarıyı 14. sırada tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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