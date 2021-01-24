Dereye düşen kediyi kurtarmak için seferber oldular



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dereye düşen sokak kedisini akaryakıt istasyonu çalışanları kurtardı.

Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Kabasakal deresine düşen kedi çırpınmaya başladı. Sesi duyan akaryakıt istasyonu çalışanları kediyi kurtarmak için çaba sarf etti. Nurettin Marango, buldukları merdivenle dereye inerek kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, akaryakıt istasyonuna götürüldü. Kurulanması için elektrik ocağının önünde bakılan kediye yiyecek verildi. Haber verilmesiyle gelen Ereğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sağlık kontrolü için kediyi alarak kliniğe götürdü. Kedinin elini ısırdığı Nurettin Marango ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Akaryakıt istasyonu müdürü Önder Savaş, istasyonun arka kısmındaki derede hareket eden bir şey gördüğünü belirterek, "Dikkatli bakınca kedi olduğunu fark ettim. Boğulma tehlikesi geçiren kedinin kurtarılması için hemen personelimize seslenerek merdiven getirmelerini istedim. Dereye sarkıttığımız merdivenden inen personelimiz kediyi yakalamaya çalıştı. Kediyi ense kısmından yakalayan arkadaşımız kurtarmayı başardı. Üşüdüğü belli olan kediyi önce elektrik ocağı yakınına bıraktık. Ancak, bir süre sonra buradan da kaçarak, firmamıza ait boş tanker kamyonun altına girdi. Arkadaşlarımız tekrar seferber olarak yakaladıkları kediyi, haber vermemiz üzerine gelen belediye ekiplerine teslim ettik." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-24 21:20:01



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