Zonguldak'ta silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, polisin yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen Engin Ö., İlyas Ö., Bülent D., Görkem K. ve Şenol G. gözaltına alındı. 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Ö., İlyas Ö., Bülent D., Görkem K. ve Şenol G., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-24 21:47:27



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