Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerde kısa süre etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü.

Ereğli´de gece saatlerde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına nedeniyle, Müftü Mahallesi Lojmanlar mevkiinde ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da ikiye ayrıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçlar için temizlik çalışması başlatırken, fırtına sabah erken saatlerde etkisini yitirdi.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-25 12:48:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.