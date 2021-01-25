Ekiplerden HES kodu uygulaması

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Zonguldak’ta 1824 Ocak tarihileri arasında ekipler tarafından HES kodu uygulaması yapıldı.

Zonguldak’ta 18 24 Ocak tarihileri arasında ekipler tarafından il genelinde HES kodu uygulaması yaptı. İl genelinde yapılan uygulamada 11 bin 229 kişi sorgulanırken 524 kişiye HES kodu aldırıldı.

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