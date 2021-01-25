Zonguldak'ta kurallara uymayanlara göz açtırılmıyor

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Zonguldak’ta 1824 Ocak tarihileri arasında ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta 18 24 Ocak tarihileri arasında ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde 100 araç yakalanırken, 54 kişi sokağa çıkma yasağı, 13 maske, 29 sosyal mesafe ve bir iş yerine kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde yasağı ihlal eden 27 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler il genelinde yapılan denetimlerde 30 bin 381 araç, 24 bin 023 kişi sorgulandı. Sorgulamada 10 araç yakalanırken sokağa çıkma ihlalinden 54 kişi, 13 maske ihlali, sosyal mesafe kuralı ihlalinden 29 kişi idari ceza uygulanırken bir işyerine 3 bin 180 TL para cezası verildi.

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