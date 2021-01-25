Milletvekili Uçar, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

– AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’un da eşlik ettiği ziyarette, AK Parti Gülüç teşkilatı da hazır bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, “Malum süreçlerden dolayı yaşanan bir takım sıkıntılar, bir takım problemleri istişare etmek için belediye başkanımız ile ilçe başkanı arkadaşlarımız ile beraberiz. 1 hafta önce yaşanan kar yağışından dolayı hem bölgemiz hem ilimizin genelinde bir takım sıkıntılar oluştu. Bunların hızlı ve ivedi şekilde çözülmesi, bundan sonraki süreçte de benzer sıkıntılar yaşanmaması için alınacak tedbirleri konuşmak değerlendirme yapmak için bir araya geldik. Bölgemize sık sık gelerek ziyaretleri yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanımız ve ekip arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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