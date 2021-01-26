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WhatsApp grubu sahte altın çetesini çökertti İl il gezip sahte altını kuyumculara satmaya çalışmış

İHA

WhatsApp grubu sahte altın çetesini çökertti İl il gezip sahte altını kuyumculara satmaya çalışmış

Ankara’da gümüş bilekliği üç renk altınla yaldızlayarak yaklaşık bin liraya satmak isteyen dolandırıcı, fark edilince güvenlik kamerası görüntüleri dernek başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubunda paylaşıldı. Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik de söz konusu paylaşımı odaya bağlı meslektaşları ile paylaştı. Zonguldak’ta bir kuyumcu ise bilekliğin kendisine geldiğini paylaşması üzerine kovalamaca yaşandı. Zanlı izini kaybettirse de İstanbul’daki operasyonda yakalanarak tutuklandı. Operasyon kapsamında toplam 54 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
İddialara göre, gümüş bilekliği atölye işçiliği ile altınla yaldızlayan bir dolandırıcı girdiği kuyumcularda önce bir gram altın almak istediğini söyledi. Ardından da eşine hediye gelen altın bilekliğin sıklıkla solduğunu her seferinde 3040 lira parlatma parası ödediğini bu sebeple de satmak istediğini söyledi. Dolandırıcılık yöntemini sürdüren zanlı B.G., il il gezerek yaklaşık maliyeti bin lira olan bilekliği satmaya çalıştı. Kuyumcuların mihenk taşına sürttüğü bilekliğin altın olmadığı; ancak iyi bir işçilikle gerçeğinden bile ayırt edilemediği fark edilince illerin başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubunda paylaşıldı.
Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik de paylaşımı Zonguldak’taki meslektaşlarına iletti. Bir kaç gün sonra bir esnaf bilekliğin kendisine geldiğini bildirince Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Yakalanacağını anlayan zanlı bilekliği de kuyumcuda bırakarak kendisini bekleyen araca binerek hızla uzaklaşmaya çalıştı. Esnafların da takip ederek kovaladığı araçtan inen zanlı B.G., izini kaybettirdi. Yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsü ise durumdan haberi olmadığını söyleyince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda 54 kişilik sahte altın şebekesi çökertildi. Zonguldak’ta izini kaybettiren B.G. ise İstanbul’daki operasyonda tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Mesajlaşma grubundan birbirimizi uyarıyoruz"
Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, mesleği kötüye kullananların kendi meslektaşlarını dolandırarak rant elde etmeyi çabaladığını söyledi. Çelik, mesajlaşma grubuyla birbirlerini uyardıklarını belirterek şöyle dedi:
"Bizim meslekte muhteşem mükemmel bir meslek grubumuz var. 14 ayar ise 14 ayar, 8 ayar ise 8 ayardır. İçimizden çürük elmalar yada batmış, bitmiş, hayatını sıfırlamış insanların tenezzül ettiği ürünleri yaldız yapıp da satmaya çalışanlar, meslekten geldikleri için bu işleri çok iyi bilirler. Aynı altın işçiliği yapar gibi yine kendi meslektaşlarını dolandırmak suretiyle son zamanlarda bu tip olaylar çok arttı. Burada kesinlikle halkımıza ulaşan bir şey yok. Onların mağdur olması söz konusu değil. Mesleği kötüye kullanan, atölyelerde hasbelkader bulunmuş insanların kendi meslektaşlarını dolandırarak rant elde etme çabasıdır. Bunun için de Türkiye’deki bütün kuyumcu derneklerinin başkanları olarak WhatsApp hattımız var. Birbirimizi uyarıyoruz. Aynı şekilde bu şahıs dolandırdı diyoruz. Bütün Türkiye’ye yayıyoruz. En kısa zamanda yakalanması için çabalıyoruz. Eğer bir kaç yerde yapıldıysa çünkü komple bütün Türkiye’yi dolaşıyorlar. Nitelikli dolandırıcılığa sokmak için hep beraber bir çaba içerisindeyiz. Nitelikli dolandırıcılığa sokup bunları aramızdan ayıklamak ve bu ülkeyi daha düzgün insanların çalıştığı, çabaladığı bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz."

"Kötü kişileri aramızdan ayıklama mücadelemiz sürüyor"
Çetin Çelik, Zonguldak’ta yaşanan olayı da şöyle aktardı:
"Gümüş bilekliği çok güzel bir desen ile beraber üç renk. Rose, beyaz altın rodaj gümüş, yeşil altın dediğimiz sarı renklerinde yaldız yaparak altın görünümü verip sadece 14 ayar damgasını basarak kuyumculara satmak suretiyle para kazanmak için mücadele eden insanlara denk geldik. Dolandırmak için bütün Türkiye’yi dolaşan ve daha önce bir çok ilde bunu satmışlar. Bize geldi. Ben de bütün üyelerimle paylaştım. Bunun üzerine bizim bir arkadaşımıza geldi. Bana mesaj attı. Biz gidinceye kadar işkillenmiş. Anlamış yakalanacağını malı dükkanda bırakarak kaçtı. Hareket halindeki araca o önden biz arkadan adeta uçarak aracın içerisine atladılar. Emniyet birimlerimize söyledik. Yakalandılar. Halen adli süreç devam etmektedir. Biz de gereken ifadeleri verdik. Cezalandırılması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçenlerde yine bu şekilde iki adet bilezik gelmişti. O da Karabük’teki başkanımız yakaladı. Buradan kıl payı kurtardılar. Onun için burada mağdur olan arkadaşımız vardı. Dolandırılan arkadaşımız vardı. Kendilerinden davacı olduk. Kötü kişileri aramızdan ayıklayıp bu mesleği düzgün yere gelmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kuyumcular Derneği üyesi olan kuyumculardan, sarraflardan alışveriş yapsınlar. Böylesi çok daha etkili olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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