Çatıdan düşerek yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişi deponun çatısında düzenleme yaptığı esnada, çatının çökmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kdz. Ereğli’ye bağlı Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Kerim K. (61) evinin önünde yer alan deponun kiremitlerini düzenlemek için çatıya çıktı. Bir süre sonra çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metreden düşen adam yaralandı. Kerim K.'nın düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, yaralanın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.