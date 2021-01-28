Çatıdan düşerek yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çatıdan düşen 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yazıcılar Köyü Kadı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; tek katlı evinin çatısına su deposu monte etmek isteyen T. E. (52), dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Adamın çatıdan düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. T.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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