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Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk: "Maden şehitleri formasını Tümer Metin ile Mesut Özil de giyecek" "Maden şehitleri formasına yoğun ilgi var"

İHA

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk: "Maden şehitleri formasını Tümer Metin ile Mesut Özil de giyecek" "Maden şehitleri formasına yoğun ilgi var"

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor'da basın sözcüsü Şükrü Öztürk, maden şehitleri anısına yaptıkları forma satışlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, formanın tanıtımı için Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin ve Fenerbahçe’ye transfer olan Zonguldaklı yıldız oyuncu Mesut Özil’e de maden şehitleri forması hediye ettiklerini söyledi.
Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu kulübe maddi gelir sağlamak amacıyla 3 Mart grizu maden faciasında hayatını kaybeden 3 bin 684 maden şehidi anısına forma yaptırarak satışa sundu. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, şu ana kadar 400 maden şehitleri formasının satıldığını söyleyerek, "Bu formaları 3 bin 684 madenci anısına daha öncede yaptırmıştık. Bu sene Kozlu grizu faciasına 3 Mart 1992’de kaybettiğimiz maden işçileri anısına böyle bir forma yaptırdık. 3 Mart da yaklaşıyor. Bununla ilgili forma satışlarımızda devam ediyor. İlgi oldukça fazla. Bu formanın rengi biraz siyaha dönük. Matem forması olduğu için böyle bir şey yaptık. Rağbette baya fazla. Şu anda 400 adet forma satıldı. Hala da talepleri geliyor" şeklinde konuştu.

"Formanın tanıtımı için Tümer Metin’e forma gönderdik"
Formanın tanıtımı için Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin’e de gönderdiklerini ifade eden Öztürk, ‘’Baskıya verdiğimiz 3 bin 600 adet formanın müşterileri de hazır. Onları da yollayacağız. Ayrıca bu formadan da Zonguldak’ın çocuğu eski milli futbolcu Tümer Metin’e de gönderdik. Kendisi de bu formanın tanıtımına katkı verecek. Kendisine de şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Güzel bir forma oldu. İnşallah daha da çok rağbet olacak’’ şeklinde konuştu.

"Maden şehitleri forması için klip çektik"
Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, maden şehitleri forması için klip çektiklerini de belirterek, "Bu formaya klip çektik. Sağ olsun Ümit Kaya da bizlere desteklerini esirgemedi. Klip çekimlerinin bugün son aşaması yapılacak. Çekimlerin bitmesinin ardından sosyal medya ve basın aracılığıyla klibin tanıtımını yapacağız. Bu klibin çok ses getirmesini bekliyoruz. Taraftarlarında bu projeye destek vermesini bekliyoruz. Bu forma için Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile de görüşmelerimiz oldu. Onların da destek vermesini bekliyoruz. Toplu satışlar olursa kulübe büyük katkı olacaktır. Yurt içi ve yurt dışından forma alan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil’de maden şehitleri forması giyecek"
Fenerbahçe’ye transfer olan Zonguldaklı yıldız oyuncu Mesut Özil’e de maden şehitleri forması hediye ettiklerini söyleyen Şükrü Öztürk, "Zonguldak’ımızın gururu olan ve Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil’e de Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila aracılığıyla isminin yazılı olduğunu 67 numaralı maden şehitleri forması gönderdik. İnşallah o da maden şehitleri formasını giyerek formanın tanıtımında büyük katkı verecek" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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