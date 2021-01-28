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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Belediyespor mağduriyetlerin giderilmesini istiyor

İHA

Kdz. Ereğli Belediyespor mağduriyetlerin giderilmesini istiyor

Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü, korona virüs salgını kapsamında ertelenen ve yeni sezonda da başlatılmayan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) maçların oynanmasını bekliyor.
Geçtiğimiz Mart ayında korona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından tüm spor branşları ilgili Futbol Federasyonu tarafından, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri sonrası erteleme kararı alınmıştı. 2020/2021 sezonunda başlatılmayan amatör liglerde mücadele spor kulüpleri, mağduriyetlerini dile getiriyor. Kdz. Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada sezona hazır oldukları belirtildi. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Covid 19 salgınının başlangıcı olan Şubat Mart aylarında bugünkünün %1'i görülmediği halde maçlarımız iptal olmuş lig tescil edilmişti. O günden bu yana vakalar artmış ölümler yaşanmış olmasına rağmen Amatör Kulüpler Federasyonu’nun “Ağustos ayında ligler oynanacakmış gibi hazırlıklarınızı yapın” açıklamasına karşın diğer BAL takımları gibi kulübümüz de transferlerini tamamlamış tesislerde almış olduğumuz önlemlerle birlikte hazırlıklarımızı yapmıştık.
Ancak daha sonra Pandemi ve kısıtlamalar tekrar başlamış ligler ertelenmişti. Ne yazık ki o günden günümüze kadar ki süreçte Federasyondan gelen temkinli açıklamalar, sağlık kurulunun önlemleri devletimizin aldığı kararlar ve sezon sonunun gelmesi neticesinde amatör liglerin oynama olasılığı zayıflamıştır.
Son olarak Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Ali Düşmez'in ulusal kanalda yayınlanan programda yapmış olduğu açıklamalar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in Kilis'teki açıklamaları liglerin oynanmayacağı beklentisini yükseltmektedir.
Kulübümüz her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak teknik heyet futbolcular ve kulüp çalışanları dahil lig başlayacakmış gibi hazırdır.
Yönetim kurulumuz gelişen süreci dikkatle yakinen takip etmektedir Kısıtlamaların devam etmesi sahalarında kapalı olması sebebiyle yasaklar kalkıp resmi açıklama yapılana kadar bekleme kararı almış bulunmaktayız.
Türk sporunun gelişmesi ve bu süreçte işsiz kalan binlerce futbolcu ve antrenörün mağduriyetinin giderilmesi için belirsizliğin ortadan kalkıp oynanması taraftarıyız.”

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