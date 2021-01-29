Alaplı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne Erhan Yavaş getirildi

Üç milletvekili CHP'den istifa etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Erhan Yavaş; Alaplı Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğüne görevine getirildi.

Uzun yıllar Kredi Yurtlar Kurumunda ilçe müdürlüğü yapan Erhan Yavaş, Alaplı’da sporun gelişmesi ve geliştirilmesi noktasında çalışmalar yürütecek. KYK ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlükleri birleşmeden önce Uzun yıllar Kredi Yurtlar Kurumunda ilçe müdürlüğü yapan Erhan Yavaş, vekâleten İlçe Müdürlüğüne getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.