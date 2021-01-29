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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 ile 480 milyon lira kredi verildi

İHA

3 ile 480 milyon lira kredi verildi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ni ziyaret etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, parti yönetimi ile birlikte Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’ne yaptıkları ziyarette pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlar ve esnafa sağlanan krediler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESKOMB) 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, esnaf kredilerinin ertelenmesi doğrultusunda yapılan desteklere değinerek Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanına teşekkürlerini iletti.
Başkan Azman konuşmasında; “Esnaf ve Sanatkârlar 32. Bölge Birliği başkanı olarak görev yapıyorum. 3 vilayetimiz, Zonguldak, Karabük, Bartın için gerekli finansmanları alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Müracaat eden esnafımızın yüzde 98’ine kredileri verildi. Zonguldak’a 275 milyon lira, Bartın’a 55 milyon lira, Karabük’e 150 milyon lira kredi verdik. Sizin huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza, Halkbank çalışanlarına, hükümetimize, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Her zaman küçük esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise, “Esnafımıza Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeler doğrultusunda ve tekrar teyidi anlamında ziyarette bulunduk” diyerek şu ifadeleri kullandı;
“Birileri söyler AK Parti yapar, metot bu. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gerek sağlık anlamında gerekse vatandaşımıza, esnafımıza sahip çıkma, sanatkârımıza sahip çıkma anlamında politikalarını bu şekilde üretmiştir. Bunun meyveleri de verilmektedir. Pandemi süresinde salgından etkilenen kesime aylık bin TL olmak üzere toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL, diğer illerde 500 TL kira desteği verilmiştir. Nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkârlara finansman imkânı sağlamak amacıyla, esnaf destek kredi paketi adı altında işletme kredi kartı ve esnaf kredi kartı fırsatı getirilmiştir. 2 milyondan fazla muhtasar KDV ve pirim ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiştir.
Somut projeler Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından uygulamaya geçilmiştir. Esnafımızın ve sanatkârlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında tedbirler devamlı şekilde gelecek ve tedbirlerin süresi de uzayacaktır. Hükümetinizin çalışmaları devam etmektedir. İnşallah ilerleyen süreçte daha yeni müjdelerle esnafımızın karşısına çıkacağız.”
Ziyarette Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet Kooperatifleri çalışanları da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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