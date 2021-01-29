Muhtar kendi oğlunun nikâhını kıydı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam Köyü Muhtarı Ersin Kuşcu oğlunun nikâhını kıydı.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği’nde nikâh merasimi düzenlendi. İlçeye bağlı Yalnızçam Köyü Muhtarı Ersin Kuşcu, oğlunun nikâhını kıyarak çifte mutluluk yaşadı. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, genç çifte Ereğlili muhtarlar adına hediye takdim ederken kendilerine mutluluklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.