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Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da

İHA

Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da

Misli.com 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Atalay Yıldırım ve Eyüspor forması giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Berzan Akkaya'yı transfer etti.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor transfer çalışmalarıma devam ediyor. Kırmızı lacivertli takım daha önce prensip anlaşmasına vardığı SGalatasaray forması giyen 18 yaşındaki golcü milli oyuncu Atalay Yıldırım ve Eyüpspor forması giyen 18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Berzan Akkaya'yı transfer etti. 2 oyuncu Kulüp binasına gelerek resmi imzayı attı.
Genç oyuncuların Kömürspor'la yarım sezonluk anlaşma sağladığı öğrenildi. Altınordu altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç oyuncu Atalay Yıldırım, Niğde Anadolu F.K ve Altınordu formalarını giyerken lisansı Galatasaray'da bulunuyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç oyuncu Berzan Akkaya ise Eyüpspor formasını giyiyordu.

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