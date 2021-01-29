Hamsi avı yasağı fiyatları artırdı

Hamsi avı yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3. kez uygulanarak 7 Şubat’a kadar uzatıldı. Hâl böyle olunca tezgâhlardaki hamsiler cep yakıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan hamsilerin büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle 7 Şubat tarihine kadar av yasağı getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 santimin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecek, denildi.

Yasak kararı sonrası Kdz. Ereğli’de hamsi fiyatları 2530 liraya kadar çıktı. Fiyatların yükselmesi ile vatandaşlar tarafından balığa rağbet azaldı. Son günlerde yaşanan fırtınadan kaynaklı balıkçıların avlanamaması ve tezgâhlarda balık çeşidinin azalması dikkat çekiyor.

Yasağın kalkacağı tarihi beklediklerini belirten balıkçı esnafı Barış Okumuş, tezgâhta yer alan hamsinin İğneada’dan geldiğini ifade etti.

Tezgâhta yer alan balıklardan Hamsi 25 lira, Çupra 30 lira, Levrek 40 lira ve Norveç Somonu 85 liradan alıcı buluyor.

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