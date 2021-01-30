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56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. 29 Ocak saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Ekipler kentin çeşitli bölgelerinde uygulamalarını sürdüren her gün binlerce kişinin kullandığı Milli Egemenlik Caddesi ve Gazipaşa Caddesi boş kalırken sessizlik hakim oldu. Görevli olan temizlik işçileri ve belediye görevlileri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Şubat Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

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