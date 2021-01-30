Fabrika işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, çalıştığı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Erdemir) fenalaşarak yaşamını yitiren işçi Galip Akkayaoğlu (49) toprağa verildi.

Ölümün nedeninin kesin belirlenmesi amacıyla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan merhum Akkayaoğlu yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Gökçebey İlçesine bağlı Aliusta Köyünde kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığında defnedildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, katılımın sınırlı tutulduğu cenazeye Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Şube yönetim kurulu üyeleri, Erdemir İşyerleri baş temsilcisi ile işyeri temsilcileri ve Akkayaoğlu'nun yakınları katıldı.

Dün sabah saatlerinde Erdemir’de çalıştığı 1. Yüksek Fırında iş başı yapan Galip Akkayaoğlu, tüyerlerin bulunduğu bölgede arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatar vaziyette bulunarak, ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Akkayaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bir süre önce yakalandığı Korona virüs (Covid19) salgın hastalığını atlatarak, yeniden işbaşı yapan Galip Akkayaoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

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