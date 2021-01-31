"Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kocasına "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılan 20 yaşındaki Yıldız Yüce’den 4 gündür haber alınamıyor.



Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Afet Konutları'nda oturan Yıldız Yüce (20), Çarşamba sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eve dönmeyen Yüce'nin yakınları polise başvurdu. Eşinden haber alamadığını söyleyen Taner Yüce, "Hanımın nerede olduğunu bilmiyoruz. 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an ailece mağdur durumdayız. Hiçbir problemi yoktu. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.



Öte yandan Alaplı Devlet Hastanesi'nin güvenlik kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yıldız Yüce’nin hastaneye gittiğini tespit etti. Kayıp kadınla ilgili çalışmalar sürüyor.

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