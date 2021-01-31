Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-ZONGULDAK Kömürspor, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırarak klip hazırladı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 3 Mart 1992 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisini unutmadı. Kulüp, 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırdı. Formanın tanıtımı ise hazırlanan kliple yapıldı. Klipte, grizu faciasında hayatını kaybeden bir maden işçisinin son kez evinden çıkışı ve çocuklarının evinin önünde Zonguldak Kömürspor formasıyla futbol oynaması tasvir edildi. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:
-Hazırlanan klipDHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-01-31 12:45:19
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