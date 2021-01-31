DSİ rahat kazandı Zonguldak DSİ Spor: 3 - Sungurlu Belediyespor: 0

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Türkiye Voleybol Erkek 2.Liginde mücadele eden DSİ Spor sahasında Sungurlu Belediyespor'u 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Erkekler 2’nci Lig 2'inci Grupta mücadele eden DSİ, ligin 9'uncu haftasında Cumartesi günü Site Spor Salonu'nda Sungurlu Belediyespor'u konuk etti.

Maçın başın sonuna kadar üstün bir oyun oynayan DSİ Spor, 2520, 2521 ve 2520 setlerle maçı 30 kazandı.

DSİspor, Sungurlu Belediyespor, karşısında aldığı 30 galibiyetin ardından maçın sonunda büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan DSİ Spor, galibiyetin ardından puanını 5 yükselterek haftayı 7'inci sırada kapattı.

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