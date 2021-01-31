Zonguldak Kömürspor'dan son gün transferi

Misli.com 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, 24 Erzincanspor forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Enes Subaşını kadrosuna kattı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor, transfer sezonun son gününde 24 Erzincaspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Enes Subaşı'nı transfer etti. Subaşı'nın önümüzdeki günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray alt yapısında yetişen genç orta saha oyuncusu Enes Subaşı sırasıyla Başakşehir, Bodrumspor, Darıca Gençlerbirliği, Silivrispor, Kastamonuspor, 24 Erzincanspor ve son olarak Şanlıurfaspor formalarını giydi.
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