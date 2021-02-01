Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

İHA

Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri iken 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak’tan boşalan göreve GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya getirildi.
2324 Mart 2019 tarihlerinden gerçekleştirilen GMİS 11’inci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu 1’inci sıra yedek üyeliğine seçilen Ertan Kaya, Kolçak’ın vefatı üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine çağrılmıştı.
1 Şubat 2021 tarihinde toplanan ve Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kaya’dan oluşan GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kaya’yı Genel Sekreterlik görevine getirdi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS Yönetim Kurulu, 1 Şubat 2021 tarihinde Genel Sekreterlik görevini Ertan Kaya’ya teslim etti. Görev teslim töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak’ı kaybetmemiz nedeniyle boşalan görevi Amasra Şube Başkanlığı görevinde iken Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılan Ertan Kaya arkadaşımız yürütecek.
Kaya’ya yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Hüseyin Kolçak’ı da sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını ...
Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu mart ayına ertelendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu mart ...
Zonguldak Kömürspor'dan son gün transferi
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'dan son gün transferi
DSİ rahat kazandı Zonguldak DSİ Spor: 3 - Sungurlu Belediyespor: 0
YEREL HABERLER DSİ rahat kazandı Zonguldak DSİ Spor: 3 - Sungurlu ...
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kızılay ve yardımseverlerden yardım
YEREL HABERLER Kızılay ve yardımseverlerden yardım
263 madenci anısına yaptırılan formaların klibi beğeni gördü
YEREL HABERLER 263 madenci anısına yaptırılan formaların klibi ...
Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti
YEREL HABERLER Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti
Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip
"Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
YEREL HABERLER "Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
Alaplı’da seyir halindeki tırdan 10 tonluk levha saçlar yola savruldu Güzergahta başka aracın olmaması büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Alaplı’da seyir halindeki tırdan 10 tonluk levha ...
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
YEREL HABERLER Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz ...
Elektrik fabrikasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Elektrik fabrikasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ...
Ereğli'de yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Ereğli'de yağmur ve rüzgar etkili oldu
Fabrika işçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi son yolculuğuna uğurlandı
56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi 
YEREL HABERLER Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi 