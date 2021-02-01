Zonguldak Kömürspor, Niğde Anadolu FK hazırlıklarını tamamladı Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref: "Puan ve puanlar bizim için çok önemli"

Misli.com 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, deplasmanda oynayacağı Niğde Anadolu FK hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Barış Şeref nezaretinde son antrenmana çıkan takım, deplasmandan 3 puan ile dönmeyi hedefliyor.

Ligin ikinci devre 21. haftasında Zonguldak Kömürspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. 3 Şubat'ta oynanacak olan müsabakayı Fatih Tokail yönetecek. Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak olan maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kömürspor, deplasman için yarın sabah Niğde'ye hareket edecek. Çift kale maç, taktik, duran top, teknik gibi çalışmalar yapan takım, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Zonguldak Kömürspor kalecisi Sinan Ören, "Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hem güven kazanma açısından hem de puantaj açısından önemli bir avantaj elde ettik. Rakibimiz diye nitelendirdiğimiz takımı yendik. Keza bu haftada bir karşılaşma bizi bekliyor. Aslında iç sahası dış sahası olduğunu düşünmüyorum. Rakibin o günkü isteği önemli. Bir de alt yapılarında iyi oyuncular var. Pas yapmaya çalışan ve çok koşan bir ekip var. Tehlikeli durum bizim için. İşi sıkıya almamız lazım, ciddiye almamız lazım ki deplasman galibiyetinin geldiğini düşünüyorum. Deplasman galibiyetini de alacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımla çok sıkı çalıştık. Kesinlikle rehavete kapılacak bir durum olmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu doğrultuda üç puan alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Puan ve puanlar bizim için çok önemli"

Teknik Direktör Barış Şeref ise "Rakibimiz çok koşan bir takım. Disiplinli bir takım. Ayağı top oynayan bir takım. Deplasmanda oynayacağız. Puan ve puanlar bizim için çok önemli. Hele bu saatten sonra bizim için deplasmandaki puanlar çok önemli. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlk önce puan sonra da puanları düşünüyoruz. İnşallah arkadaşlarımız dediklerimizi uygularsa puan alıp bunu puanlara çevireceğimizi düşünüyoruz. Biz artık bugün itibariyle antrenmanlarımızı bitirdik. Yarın kamp ve ondan sonra da çarşamba günü maçımıza çıkacağız. İyi bir skorla beraber ilimize döneceğiz. Bizim takımda kadromuz geniş. Bir adam çıktığında diğeri girdiğinde formayı almak için daha çok mücadele veriyor. Ben her zaman söylüyorum bize kim katkı sağlıyorsa onunla beraberiz. Çok iyi analizimizi yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Uyguladığımız taktirde de iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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