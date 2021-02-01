Çayemder, Kaymakam Coşgun' la istişarede bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Emlakçılar Derneği Kaymakam Muharrem Coşgun' u makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile Çayemder Başkanı Erol Ünlü, Çaycuma emlak gayrimenkul alımı, satımı, kiralar ve yeni yasa hakkında istişarede bulunarak dilek ve isteklerini dile getirdi.

Çayemder Başkanı Ünlü; “2021 Mart ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapılacak. Çaycuma’mızda MYK seviye 5 mülakatı gerçekleştirdik. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. Çaycuma emlakçılar derneği ve özgül belgelendirme düzenlediği 2021 Mart MYK seviye 5 emlak danışmanı ve müteahhitler mülakat yapacağız. MYK belge ve kartı olmayanlar gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama gerçekleştirdiğinde Ticaret Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na göre Temmuz 2021 ilk ceza 25 bin lira, 3 ay içinde tekrar kontrole gelindiğinde 75 bin lira, 3’ ncü kontrolde mesleki yeterlilik belgesi alınmadığı zaman emlak ofisi kapanış cezası vardır. Emlak ofisleri 20 metrekare mecburiyeti 5 metrekare şubeler açabileceği 5 metrekare ofisi olanlar şube olarak devam edebileceği emlak ofislerinde çalışan gayrimenkul alım ve satımı kiralama işlemleri yapanlar MYK seviye 4 alması gerekiyor. Kazançları yaptığı çalışmalara emlak ofisinin kazancından hak ettiğini alması gerekir. Emlak ofisi ve müteahhitlerin MYK belgesi olanlar hariç işyeri ve binalara satılık ve kiralık yazısı yazılmayıp yazılı olanlar ihbar edildiğinde cezai işlem yapılacaktır. Emlak ofisleri gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama işlemleri yapabilecekler. Müteahhitler gayrimenkul alımı ve satımı işlemlerini yapabilecektir. Çaycuma’mızda daire alış veriş ve kiralama çok pahalı söylentileri duyulmakta. Gayrimenkul almak isteyenler alıyorlar. Daire alanlar faizi ile 500700 bin TL gibi fiyatlar gerçekleşebiliyor. Kiraya vermek için emlak ofislerine geldiğinde ‘Kredime destek amaçlı kiraya vereceğim. En az 5 sene kredi ödememe yardımcı olsun’ deniliyor. Kiralar bin 200 TL ile bin 700 TL arasında talep ediyorlar. ‘Neden çok istiyorsun’ denildiğinde ‘Dairem sıfır 500 bin lira bir yatırımında kira ücreti bin 200 TL ile bin 700 TL olsun diyorlar. Çaycuma’mızın yerlisi asgari ücretle çalışanlar bu kira ücretlerini nasıl ödeyeceklerini düşünmekteler. Çaycuma’mıza atanan memurlarımız bin 200 TL ile bin 500 TL arasında daireler kiralıyorlar. Çaycuma’da daire almak isteyen gurbetçi kardeşlerimiz 100 bin Euro parası olan istediği daireyi alıp çoğunlukta da evlerini kiraya vermiyorlar. Emlak gayrimenkulü alan ve satanlardan yüzde 2 ve KDV komisyon alma hakkına sahiptir. Kiralamada bir kira bedeli ve KDV alma hakkına sahiptir" dedi.

Çayemder Başkanı Ünlü dernek yönetimi adına hatıra olarak Kaymakam Muharrem Coşgun'a kahve fincanı takımı hediye etti. Ziyarette Ticaret odası Meclis üyesi Tan inşaat Cevat Tan bulundu.

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