Çayemder, Kaymakam Coşgun' la istişarede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayemder, Kaymakam Coşgun' la istişarede bulundu

İHA

Çayemder, Kaymakam Coşgun' la istişarede bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Emlakçılar Derneği Kaymakam Muharrem Coşgun' u makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ile Çayemder Başkanı Erol Ünlü, Çaycuma emlak gayrimenkul alımı, satımı, kiralar ve yeni yasa hakkında istişarede bulunarak dilek ve isteklerini dile getirdi.
Çayemder Başkanı Ünlü; “2021 Mart ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapılacak. Çaycuma’mızda MYK seviye 5 mülakatı gerçekleştirdik. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. Çaycuma emlakçılar derneği ve özgül belgelendirme düzenlediği 2021 Mart MYK seviye 5 emlak danışmanı ve müteahhitler mülakat yapacağız. MYK belge ve kartı olmayanlar gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama gerçekleştirdiğinde Ticaret Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’na göre Temmuz 2021 ilk ceza 25 bin lira, 3 ay içinde tekrar kontrole gelindiğinde 75 bin lira, 3’ ncü kontrolde mesleki yeterlilik belgesi alınmadığı zaman emlak ofisi kapanış cezası vardır. Emlak ofisleri 20 metrekare mecburiyeti 5 metrekare şubeler açabileceği 5 metrekare ofisi olanlar şube olarak devam edebileceği emlak ofislerinde çalışan gayrimenkul alım ve satımı kiralama işlemleri yapanlar MYK seviye 4 alması gerekiyor. Kazançları yaptığı çalışmalara emlak ofisinin kazancından hak ettiğini alması gerekir. Emlak ofisi ve müteahhitlerin MYK belgesi olanlar hariç işyeri ve binalara satılık ve kiralık yazısı yazılmayıp yazılı olanlar ihbar edildiğinde cezai işlem yapılacaktır. Emlak ofisleri gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama işlemleri yapabilecekler. Müteahhitler gayrimenkul alımı ve satımı işlemlerini yapabilecektir. Çaycuma’mızda daire alış veriş ve kiralama çok pahalı söylentileri duyulmakta. Gayrimenkul almak isteyenler alıyorlar. Daire alanlar faizi ile 500700 bin TL gibi fiyatlar gerçekleşebiliyor. Kiraya vermek için emlak ofislerine geldiğinde ‘Kredime destek amaçlı kiraya vereceğim. En az 5 sene kredi ödememe yardımcı olsun’ deniliyor. Kiralar bin 200 TL ile bin 700 TL arasında talep ediyorlar. ‘Neden çok istiyorsun’ denildiğinde ‘Dairem sıfır 500 bin lira bir yatırımında kira ücreti bin 200 TL ile bin 700 TL olsun diyorlar. Çaycuma’mızın yerlisi asgari ücretle çalışanlar bu kira ücretlerini nasıl ödeyeceklerini düşünmekteler. Çaycuma’mıza atanan memurlarımız bin 200 TL ile bin 500 TL arasında daireler kiralıyorlar. Çaycuma’da daire almak isteyen gurbetçi kardeşlerimiz 100 bin Euro parası olan istediği daireyi alıp çoğunlukta da evlerini kiraya vermiyorlar. Emlak gayrimenkulü alan ve satanlardan yüzde 2 ve KDV komisyon alma hakkına sahiptir. Kiralamada bir kira bedeli ve KDV alma hakkına sahiptir" dedi.
Çayemder Başkanı Ünlü dernek yönetimi adına hatıra olarak Kaymakam Muharrem Coşgun'a kahve fincanı takımı hediye etti. Ziyarette Ticaret odası Meclis üyesi Tan inşaat Cevat Tan bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler
YEREL HABERLER Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler
Zonguldak Kömürspor, Niğde Anadolu FK hazırlıklarını tamamladı Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref: "Puan ve puanlar bizim için çok önemli"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor, Niğde Anadolu FK hazırlıklarını ...
Zonguldak'ta balıkçının ağlarına 2 ton sarı kanat takıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta balıkçının ağlarına 2 ton sarı kanat ...
Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı
YEREL HABERLER Ertan Kaya, GMİS Genel Sekreterliği görevine başladı
Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Devrek’te virüsten ölenlerin sayısını ...
Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu mart ayına ertelendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu mart ...
Zonguldak Kömürspor'dan son gün transferi
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'dan son gün transferi
DSİ rahat kazandı Zonguldak DSİ Spor: 3 - Sungurlu Belediyespor: 0
YEREL HABERLER DSİ rahat kazandı Zonguldak DSİ Spor: 3 - Sungurlu ...
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kızılay ve yardımseverlerden yardım
YEREL HABERLER Kızılay ve yardımseverlerden yardım
263 madenci anısına yaptırılan formaların klibi beğeni gördü
YEREL HABERLER 263 madenci anısına yaptırılan formaların klibi ...
Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti
YEREL HABERLER Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti
Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip
"Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
YEREL HABERLER "Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
Alaplı’da seyir halindeki tırdan 10 tonluk levha saçlar yola savruldu Güzergahta başka aracın olmaması büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Alaplı’da seyir halindeki tırdan 10 tonluk levha ...
TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesindeki saclar yola savruldu
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
YEREL HABERLER Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz ...
Elektrik fabrikasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Elektrik fabrikasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ...
Ereğli'de yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Ereğli'de yağmur ve rüzgar etkili oldu
Fabrika işçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi son yolculuğuna uğurlandı
56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi 
YEREL HABERLER Hasan Dedenin çalışma azmi örnek gösterildi 