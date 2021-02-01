Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda torbacılardan uyuşturucu madde temin eden 10 kişi ile 1 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda torbacılardan uyuşturucu madde temin eden M.K, Ç.D., K.K., M.C, Ö.B., B.Ö., V.A., B.D., H.S. ve C.K. ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 10 gram ölümcül etkisi bulunan uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 10 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, S.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.