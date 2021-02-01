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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu Alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu Alkollü şahıs polise zor anlar yaşattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanındaki arkadaşına polis ceza kesti. Araçta bulunan yolcu, aldığı alkolün etkisiyle zor anlar yaşattığı polislere tehditler savurdu.
Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Eski Hükümet Kavşağı'nda yaşandı. İlçe merkezinde kontrol yapan polisin dur ihtarına uymayan Yılmaz S. (67) idaresindeki 67 LN 497 plakalı otomobil, bir sonraki kontrol noktasında polis ve bekçiler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan testinde 203 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri araç sürücüne hem alkollü araç kullanmak hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yaparken, araçta yolcu olarak bulunan Ergün A.’ya da (61) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı. Kendisine işlem yapılmasına tepki gösteren Ergün A., polise zor anlar yaşattı. Çekici ile aracın otoparka çekilmesini istemeyen alkollü şahıs, isteği yerine gelmeyince polise tehditler savurdu. Polisin taksi ile evine gitmesini istediği alkollü şahıs, “Alayınızı bulacağım. Bunlar adam değil. Ben onlara insanlık yapacağım, onlar bana kötülük yapacak. Öyle bir şarkı yok” dedi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç çekici ile otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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