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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ Hastanesi “Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi” oldu

İHA

ZBEÜ Hastanesi “Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi” oldu

Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında tüm hazırlıklarını tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde her yıl doğan işitme kayıplı bebeklerin tanısının erken konması ve rehabilitasyonunu sağlayan ‘Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi’ unvanını kazandı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sultan Şevik Eliçora, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı işbirliği kapsamında uygulama için gerekli olan referans merkez tarama ünitesi, yenidoğan işitme tarama ünitesi, klinik ABR testi, ameliyathane koşullarında gerekli altyapı, donanım ve altyapı desteği ile teknik olarak hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.
Merkezde görevli dört Öğretim Üyesi, bir Odyolog ve üç odyometrist bulunduğunu, öncesinde yenidoğan işitme tarama ünitesinde saptanılan işitme kayıplı bebeklerin ileri tetkik ve tedavisi için başka merkezlere sevk edildiğini söyleyen Doç. Dr. Eliçora, “Üniversite Hastanemizin özellikle Covıd19 pandemisi döneminde küçük bebeklerin ve ailelerinin başka illere gitmek zorunda kalmaması için bulunduğu girişimler yanıtsız kalmadı ve Referans Merkezi Sertifikamızı aldık” diye konuştu.
Referans merkez sorumlusu Doç. Dr. Duygu Erdem ise Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi sertifikası ve kurulan ünite sayesinde, işitme kayıplı bebeklere bundan böyle şehrimizde sağlık hizmeti verileceğini belirterek, “Alınan unvan ile Zonguldak’ta cihaz uygulama işlemi ve rehabilitasyon yapılabilecek olup, gerekli takipler sonrasında biyonik kulak dediğimiz koklear implant ameliyatlarının da yapılabilmesi için önümüzde engel kalmamıştır” şeklinde konuştu.
“Üniversite Hastanemiz Sağlıkta Ciddi Aşamalar Kaydediyor”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da yaptığı açıklamada, “ Güçlü kadrosu ve son teknoloji ile donatılmış üniteleriyle Bölgenin Sağlık Üssü olma özelliğini nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleri ile kesintisiz olarak sürdüren Üniversite Hastanesinin Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışmaları çerçevesinde her geçen gün ciddi aşama kaydettiğini söyledi.
Üniversitenin, Türkiye’nin başarılı sağlık çalışmaları içerisinde yer alacak uzman doktorları, sağlık personellerini yetiştirebilmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çufalı, Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi unvanı almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Üniversite Hastanemizin Referans Merkezi olmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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