Polisin önlüğü çıkartmasını istediği sendika üyesiyle kısa süreli tartışması

Zonguldak’ta KESK’e bağlı sendikaların faaliyetleri nedeniyle bazı çalışanların başka illere tayin edilmesini protesto ederek basın açıklaması düzenleyen sendikacılar ve beraberindekiler Tren Garı’na yürümek istedi. Polis ekipleri ise açıklamayı yapan sendikacıları gösteri ve yürüyüş yaptıkları görüntüsü gerekçesiyle önlüklerini çıkartmalarını istedi. Kısa süreli tartışmanın ardından önlüklerini çıkartan sendika üyeleri Tren Garı’ndaki açıklamanın ardından dağıldı.

Kent merkezinde KESK’e bağlı TümBelSen Şube Başkanı İsmail Sefertaş tarafından HaberSen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu’nun pandemi sürecindeki sendikal faaliyetleri nedeniyle Zonguldak’tan Şanlıurfa’ya gönderilmesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması ve sonrasında pandemi kuralları doğrultusunda sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda sık sık hatırlatmada bulunuldu. Açıklama sonrası açıklamayı yapan sendika üyeleri Tren Garı’na yürüyerek burada da bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri sendika üyelerinden gösteri ve yürüyüş görüntüsü gerekçesiyle önlüklerini çıkartmalarını istedi. Bazı üyeler önlüklerini çıkartarak yürüdü. Bazı üyeler böyle bir yasal hakkın olmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Polis müdürünün "Önlüğü çıkartın lütfen" demesi üzerine Bir sendika üyesi, "Tamam bunu niçin istiyorsunuz. Hangi yasal gerekçeyle önlük çıkartmamı istiyorsunuz" dedi. Polis müdürü ise 2911 yasaya göre olduğunu hatırlatarak "Şu anda toplantı, gösteri ve yürüyüş görüntüsü veriyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Diğer sendika üyelerinin de araya girmesiyle önlüklerini çıkartan sendika üyeleri Tren Garı’na ilerledi.

Buradaki basın açıklamasının ardından taraflar olaysız dağıldı.

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