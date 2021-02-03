Kafasına ağaç parçası düşen adam hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde dalları kardan temizleme esnada başına ağaç dalı düşerek yaralanan Mehmet Berber, hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, 12 gün önce Alaplı'nın İsafakılı köyündeki fındık bahçesinde yoğun kar nedeniyle dalları temizleme esnasında ağaçtan kırılarak kafasına düşen dal, Mehmet Berber'i (43) ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından ağır yaralanan Mehmet Berber'i, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. 12 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Berber yaşam savaşını kaybetti.

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