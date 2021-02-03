Türk-Japon dostluğunu çizgi romanla anlattılar Zonguldaklı işadamı Japonya'da iki ülkenin dostluğunu anlatacak

Zonguldak'tan Japonya'ya yerleşen işadamı Murat Enşici, TürkJapon dostluğunu çizgi romanla anlatan ikinci basımda 3 bin adet kitabı Japon öğrencilere dağıtacak.

Japonya'da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Kyushu Bolgesindeki ilkortaokul ve liseler ile kütüphanelere Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğu anlatan Gönül Bağı kitabını bağışlayacak. İkinci basımında 3 bin adet kitabı bağışlayacak olan Enşici, "Türk ve Japon dostluğunun gelişmesi adına yeni bir projemizi hayata geçiriyoruz. Bunu 2021 yılı içerisinde tüm şehirleri dolaşarak mümkün olduğunda okullarda hem kitabı hediye edip hem de Türkiye'yi ve memleketimiz Zonguldak'ı tanıtacağım. 2021 yılını yardımlaşma ve vefa yılı olması için poster çalışmalarına başladık. Türk Japon dostluğunun 130. yılı dolayısıyla ve salgın hastalığın, doğal afetlerin özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi adına Gönül Bağı kitabının basılmasına karar verdik. Türk Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası iki ülke arasında sıkı gönül bağlarının kurulmasına vesile olmuştur. Ayrıca İran Irak savaşı başlamadan önce Tahran’dan uçak ile kurtarılan Japonlar’ında anlatıldığı bu çizgi roman kitabı sayesinde çocukların ülkemize daha yakından ilgi duymalarını temenni ediyorum. Afet bölgelerine yıllardır yaptığımız yardımları yine devam ettireceğiz. Ancak bu yıl afet bölgelerinde psikolojik olarak etkilenen çocuklara azda olsa yaşadıkları bu stresli ortamdan uzaklaşmaları için elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.