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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

İHA

Başkan ve gazetecilerden birliktelik mesajı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği Yönetimi ve kentte görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yönetimi ve kentte görev yapan basın mensupları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek basına katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Küresel Gazeteciler Federasyonu Zonguldak İl Başkanı ve Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, meslektaşları adına Başkan Posbıyık’a çiçek takdim etti, plaket sundu. Pandemi döneminde her meslek grubu gibi gazetecilerin de zor bir dönemden geçtiğini belirten Günay, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın her zaman yerel basına sahip çıktığını söyledi. Günay açıklamasında, “Duayen başkanımızla gurur duyuyoruz. Gazeteciler Derneği olarak, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte bu zorlu dönemde yerel basına destek verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyoruz. Gazeteciler olarak yanınızdayız. Ereğli Belediyesi olarak geçmişten günümüze yaptığınız hizmetlerde hep yanınızda olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin sayesinde EGD’nin bir yeri oldu. İç tefrişatın yapılmasında sizlere ve çok değerli Neriman Posbıyık’a, Erdemir’e ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin döneminizde 24 Temmuz’da yeni yerimizin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Posbıyık: “Yerelde politika yapmadan, birlik ve beraberlik içinde hizmet edelim”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise basın mensuplarına ziyaretleri için teşekkür etti. Yerel basına katkılarının her zaman süreceğini belirten Başkan Posbıyık, “Tenkit edilmeye asla lafımız yok. Tek üzüldüğümüz nokta tek taraflı bilgilerle bize bir şey sormadan yazılan yazılar, bunlar bizi üzüyor. Ancak, bizler her daim basına destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Her zaman şunu söylüyorum; CHP’liyim onur duyuyorum ama asla Ereğli’de particilik yapmıyorum. Hangi düşüncede olursa olsun benim vatandaşımdır. Yerelde politika yapılmasın, milletvekilleri yapsın politikayı. Bizler birlik beraberlik içerisinde vatandaşa hizmet edelim” diye konuştu.

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