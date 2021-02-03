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Kanuni Sondaj Gemisi Mart sonunda çalışmalara başlayacak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "Haziran ayı gibi testlerimizin sonuçlarını alabileceğimizi düşünüyoruz" "İlk aşamada birinci evrede on adet Türkali kuyusu planlanmış durumda"

İHA

Kanuni Sondaj Gemisi Mart sonunda çalışmalara başlayacak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "Haziran ayı gibi testlerimizin sonuçlarını alabileceğimizi düşünüyoruz" "İlk aşamada birinci evrede on adet Türkali kuyusu planlanmış durumda"

Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin keşfi amacıyla sürdürülen çalışmalarda Türkali2 kuyusundaki sondaj derinliği 2 bin 800 metreye ulaştı. Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Mart ayı sonu itibariyle Kanuni Sondaj Gemisi'nin test işlemleri için Türkali kuyularında çalışmalara başlayacağını aktararak "Haziran ayı gibi testlerimizin sonuçlarını alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin Mart ayı sonu itibariyle Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin bölgedeki çalışmaları aktardı.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin test işlemleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu aktaran Bilgin, şöyle dedi:
"2019 yılında Karadeniz'de yürüttüğümüz üç boyutlu sismik çalışmaların değerlendirilmesi, işlenmesi sonucu bölgede yakın potansiyeli olan keşiflerin de değerlendirilerek jeolojik ve jeofizik çalışmaların birlikte değerlendirilmesi sonucu Sakarya Gaz Sahası'nda verilmiş bir sondaj lokasyonu olan Tuna1'de yapılmış olan 405 milyar metreküplük gaz rezervi keşfinden sonra çalışmalarımızı hızlıca tamamladık. İlk defa olarak derin denizde tespit kuyusu Türkali1 kuyusu ve arkasından planlanmış Türkali2 iki kuyusu ile çalışmalarımız devam ediyor. Türkali1 kuyusunu tamamladık. Çok olumlu sonuçlar aldık. Türkali2 kuyusunda da şu anda sondaj derinliğimiz 2 bin 800 metredeyiz. Türkali2 kuyusu da planlandığı takviminde ve bütçesinde devam ediyor. Türkali1 ve Türkali2 kuyuları kuyu testleri için hazırlanmış vaziyette. Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Gemimiz ile beraber ikmal edilecek. Kanuni Gemimizde sondaj faaliyetlerinin arkasından kuyu tamamlama ve test işlemleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çok yakın bir tarihte Kanuni Gemisi de Mart ayı sonu gibi kuyu tamamlama ve test işlemleri için Türkali kuyularına başlayacak."

"On adet Türkali kuyusu planlanmış durumda"
Genel Müdür Bilgin, Karadeniz İş Planı çerçevesinde Karadeniz'deki çalışmalara arama kuyularıyla devam edeceklerini aktardı. Haziran ayı itibariyle test sonuçlarını alabileceklerini düşündüklerini söyleyen Bilgin, "Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda ilk aşamada 10 tane tespit kuyusu açılacak. Bunun yanında Karadeniz İş Planı çerçevesinde biz Karadeniz çalışmalarımıza arama kuyularıyla da devam edeceğiz. Yeni Sahalar, Sakarya Gaz Sahası'nın etrafında oluşabilecek yeni potansiyel sahalar ve bu sahanın dışında bütün Karadeniz'de ortaya çıkmış ve çıkabilecek olan değerlendirmelerimiz sonucunda oralarda da potansiyellerimizin olduğunu düşündüğümüz alanlarda da arama kuyularıyla beraber devam edeceğiz. Hem Fatih Sondaj Gemimiz hem Kanuni Sondaj Gemimiz bu çalışmalar planlandı. Adım adım her birinin ne yapacağı belirlenmiş vaziyette. Kanuni Sondaj Gemisi, Fatih'in sondaj yaptığı kuyuların test ve tamamlama işlemleri için planlandı ve teçhiz edildi. Ekipmanları buna göre seçildi. Haziran ayı gibi testlerimizin sonuçlarını alabileceğimizi düşünüyoruz. İlk aşamada birinci evrede on adet Türkali kuyusu planlanmış durumda" diye konuştu.

150 kilometrelik boru hattıyla karaya çıkartılacak
TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Filyos Limanı'nın önemine de dikkat çekti. Gazın kurulacak tesisle karaya çıkartılacağını belirten Bilgin, 150 kilometrelik boru hattının kurulacağını ifade etti. Bilgin "Şu anda içerisinde bulunduğumuz lokasyon liman bölgesi, limanın üzerinde bulunduğumuz iskele bizim bütün bu planladığımız sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına lojistik merkezi verecek tesisin üzerinde duruyoruz. İlk aşamada birinci evre olarak aslında düşündüğümüz gazı karaya getirdikten sonra burada yüzey tesislerinde gazı işleyip, filtreleyip, belli basınç regülasyonlarından sonra ulusal şebekeye verecek hale getirdikten sonra milli ekonomiye kazandıracak hale getireceğiz. Bu sürecin içerisinde üç tane ana fazımız var. Deniz tabanına yerleştireceğimiz sistemler. Deniz tabanından karaya kadar gelecek olan boru sistemleri. Üçüncüsü de karadaki yüzeydeki gaz işleme merkezi. Bütün bu üç ana faaliyet konusuyla ilgili çalışmalar aşama aşama planlanmış ve icra ediliyor. Şu anda mühendislik çalışmaları devam ediyor" diye ifade etti.

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