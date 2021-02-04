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Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan iğne hayatını kararttı

DHA

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan iğne hayatını kararttı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta belindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede ağrı kesici iğne olduktan sonra sol bacağında yaşadığı his kaybı sonrası 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konulan İsmail İnam (41), yüzde 44 engelli kaldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmail İnam, sorumlu hemşire ve doktordan şikayetçi oldu.
Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail İnam, 16 Ağustos 2020'de bel ağrısı şikayetiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste görevli doktor, İsmail İnam'a ağrı kesici iğne yapılmasına karar verdi. Görevli hemşire tarafından kalçasından iğne yapılan İsmail İnam'ın sol ayağında his kaybı oluştu. Görevli hemşire ise iddiaya göre, bacağında oluşan his kaybının zamanla geçeceğini ve normal olduğunu söyledi. Taburcu edilen İsmail İnam, bacağındaki his kaybı geçmeyince bir gün sonra tekrar aynı hastaneye başvurdu. Görevli doktor ise yaşadığı sorunun yapılan iğneyle değil bel ağrısıyla ilgili olduğunu söyledi. Tekrar evine gönderilen İsmail İnam, şikayetleri artarak devam edince bu kez Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İsmail İnam'a, yapılan muayene sonucu 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan İsmail İnam, 30 gün boyunca fizik tedavi gördü. İnam'ın tedavi sonucunda da bacağındaki ağrıları geçmedi. İnam'da sol bacağındaki ağrının yanı sıra, ayağında şişlik ve yürümesinde aksaklık oluştu. İsmail İnam, hastane kayıtları ve bilirkişi raporlarını alarak avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlu doktor ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. 16 Eylül 2020 tarihinde aynı hastanede iğne olduktan sonra sol ayağında uyuşukluk ve ağrı yaşayan T.K. da sorumlular hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayet dilekçesi gönderdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde İsmail İnam'a yüzde 44 engelli raporu verildi. Bir inşaat firmasının engelli kadrosunda temizlik personeli olarak çalışmaya başlayan İsmail İnam, bel ağrısı nedeniyle yapılan iğnenin hayatını kararttığını söyledi. Ağrılarını dindirmek için ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kaldığını anlatan İnam, "Hastaneye bel ağrısı şikayetiyle gitmiştim. Fakat doktor bana ağrı kesici önerdi. Hemşire bana o iğneyi yaptıktan sonra sedyede kala kaldım. Yüzde 44 engelli heyet raporu aldım. İğneden kaynaklı sinir yaralanması olduğu tespit edildi. Ben hemşireden ve sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.
'ADALET YERİNİ BULSUN, BAŞKALARININ CANI YANMASIN'
İnam, sol ayağının parmaklarını halen hissedemediğini ifade etti. İğne nedeniyle tüm hayatının değiştiğini anlatan İnam, şöyle dedi:
"Ben artık engelli kaldım. Yetkililere bunu duyurmak istiyorum. 7 ay boyunca gitmediğim hastaneler kalmadı. 1 ay boyunca sadece Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi gördüm. Eğer ilaç almazsam uykularım haram oluyor. Şiddetli bir ağrım oluyor. Ayakkabı giymekte zorlanıyorum. Parmaklarımı hissedemiyorum. Yürüyüşümde aksama var. Eskisi gibi yürüyemiyorum. Aşırı yoruluyorum. Bunun cevabını kim verecek? Mağdur durumdayım. Savcılığa şikayette bulundum. Adalet yerini bulsun, başka insanların canı yanmasın. Ömür boyu da böyle kaldım. Bunu çekeceğim artık. Bana yapılan aynısı başkasına yapılmasın. Keşke böyle bir şey olmasaydı"
SİYATİK SİNİR YARALANMASI NEDİR?
Enjeksiyona bağlı siyatik sinir yaralanması iğnenin sinire isabet etmesinden çok enjekte edilen ilacın toksik etkisinden kaynaklanmaktadır. Enjeksiyon yaralanmasının kalça yapısı ince veya hastalık veya yaşlılıktan ötürü kaşektik olanlardaki gibi kötü gelişmiş olan kişilerde meydana gelme ihtimali daha yüksektir. Kullanılan iğnenin boyunun uzun olması, iğnenin merkezi deri ve deri altı dokusunu deprese ettiği, iğne sinirin seyrine ya da dipolüne doğru yönlendirildiği durumlarda yaralanma ihtimali artmaktadır.DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-02-04 09:40:52

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