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Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

DHA

Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. (28) adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan  A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oüturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-02-05 03:40:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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