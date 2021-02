8. kattan beton zemine düşen Özgecan'ın ölümü araştırılıyor 29 yaşındaki Özgecan'ın babası Kenan Usta: "İntihar mı yoksa cinayet mi? Şüphelerim var"

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla kaldığı 8. kattaki evin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeyi teslim alan baba Kenan Usta, olayın araştırıldığını söyleyerek bazı şüpheleri olduğunu ifade etti.

Edinilen bilgiye göre Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A. ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.

İkilinin uzun süredir birbirini tanıdığı Özgecan Usta'nın iki gün önce Zonguldak'a geldiği öğrenildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özgecan Usta'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Anne Filiz Tandoğan, baba Kenan Usta ve ağabeyi gözyaşlarıyla cenazeyi teslim aldı.



Kızının hırkasını öperek gözyaşı döktü

Anne Filiz Tandoğan ise morg önünde sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, kızının arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Kızına ait hırkaya sarılan anne, dakikalarca kızına ait kıyafeti öpüp kokladı. Açık lise okuduğu öğrenilen Özgecan Usta'nın eğitim hayatını sürdürdüğü öğrenildi.



"Hayat doluydu, canımızdı ciğerimizdi"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Kenan Usta, alt kat komşusunun ifadesine dikkat çekti. Komşunun ifadelerine göre Bartu C.A.'nın Özgecan Usta'yı tutamadığına dair bağırdığını söyleyen baba Kenan Usta, "Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her halükarda tutar" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli gencin ifadesi üzerine Özgecan Usta'nın vücut ağırlığının tartıldığı öğrenildi. Baba Usta ise gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

"Bildiğim bir şey yok. Gece 04.00'te aradılar. Çıktım geldim. İntihar mı yoksa cinayet mi? Yalnız şüphem var. Alttaki bir kadın ifade vermiş. İfadeyi okumadım, okurum. Kadın nedir ne değildir bilemiyorum. Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Çocuk 'artık tutamıyorum' gibilerinden bağırmış. Bir erkek 55 kilogram kız çocuğunu her hâlükârda tutar. Üstü başı giyinikmiş. Tahminim kavga ettiler. Evden çıkmak istedi. Salmayınca münakaşa ettiler. Artık attı mı atmadı mı onu gelecek zaman gösterecek. Kızımın Zonguldak'a geleceğinden haberim yoktu. Normalde Ankara'da yaşıyor. Samimi bir arkadaşı var. Şereflikoçhisar'da bahçeli evleri var. Onunla oraya gideceklerini söyledi. Ailesini her şeyini bildiğim için tamam dedim. Ertesi gün aradım. Oradayız dedi. Üç beş dakika sonra tekrar aradım. Baba yok bir şey buradayım dedi. Ondan sonrası bu. Hayat doluydu. Canımızdı, ciğerimizdi."



Erkek arkadaşın sorgusu sürüyor

Gece aynı evde olduğu öğrenilen erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın gözaltındaki sorgusu sürüyor. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair ekiplerin araştırmaları sürüyor. Günün ilk ışıklarından itibaren binanın çevresinde araştırma yapan ekipler, olayı aydınlatmak için çalışıyor. Genç kızın cenazesi Ankara'da toprağa verilecek. Bartu C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.